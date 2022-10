Politie zoekt verkrachter 14-jarige in Deinze

De politie heeft een ­opsporingsbericht verspreid met beelden van een fietser die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje verkracht te hebben op 17 december 2021 in Deinze.

Het meisje fietste die ­vrijdag rond 16 uur naar huis en werd door de verdachte –?ook een fietser – aangesproken. ‘Hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betastte haar’, aldus de politie.

De man vluchtte weg met zijn fiets, maar bewakingscamera’s filmden hem. De beelden zijn te bekijken op Youtube.

Wie tips heeft voor de politie, kan bellen naar 0800-30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.