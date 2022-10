Meer bewolking en mogelijk lichte regen in de namiddag

Maandagmorgen is het nog vrij zonnig met hoge bewolking, maar vanaf het westen neemt de bewolking snel toe. Na de middag worden er lichte regen of enkele buitjes verwacht, maar op sommige plaatsen blijft het ook gewoon droog.

De maxima liggen tussen 14 en 18 graden, zo verwacht het KMI.

Maandagavond kan er in het oosten van België nog een laatste bui vallen. Later op de avond en nacht wordt het overal licht bewolkt tot helder. De wind valt zo goed als volledig weg en op veel plaatsen kan nevel of lokaal ook mist ontstaan. De minima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust.

Na het optrekken van het ochtendgrijs volgt dinsdag rustig weer met wolkenvelden en mooie opklaringen. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 11 en 16 graden.

Woensdagochtend is het fris en soms nevelig. Daarna zijn er afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. Donderdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met mogelijk een plaatselijke bui en maxima tussen 12 en 17 graden.