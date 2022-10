Instagram en Twitter leggen accounts van Kanye West beperkingen op na antisemitische posts

De sociaalnetwerksites Instagram en Twitter hebben beperkingen opgelegd aan het account van de Amerikaanse rapper Kanye West. Dat gebeurde nadat West boodschappen online had geplaatst die als antisemitisch worden beschouwd.

Een woordvoerder van Twitter meldt zondag dat het account van Kanye West, die zich tegenwoordig Ye laat noemen, vergrendeld werd wegens een schending van de regels van de microblogsite. In een tweet die West plaatste, maar inmiddels verwijderd is, zei de rapper ‘def con 3’ te gaan op ‘Joden’, wat geïnterpreteerd kan worden als dreigen met geweld.

Ook Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt dat West de regels van het platform heeft overtreden. Een woordvoerder maakt melding van verwijderde inhoud, zonder verder in detail te treden.

Instagram heeft ook het gebruik van het account beperkt. Dat kan betekenen dat het plaatsen van boodschappen, het geven van commentaar of het zenden van privéberichten onmogelijk werd gemaakt.

Kanye West had eerder al ophef veroorzaakt door tijdens de Fashion Week in Parijs een T-shirt te dragen met de boodschap ‘White Lives Matter’, een verwijzing naar de ‘Black Lives Matter’-beweging.

Later plaatse West op Instagram screenshots van een discussie met collega-rapper Diddy, die kritiek had geuit op het T-shirt. ‘Ik ga jou als voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken dat de Joodse mensen, die aan jou gevraagd hebben om mij te bellen, mij niet kunnen bedreigen of beïnvloeden’, zo schrijft West. Het bericht werd later offline gehaald.

De Joodse organisatie American Jewish Committee (AJC) heeft Kanye West nu beschuldigd van jodenhaat. ‘Kanye West zou een manier moeten vinden om zijn punt te maken zonder daarbij zijn toevlucht te nemen tot antisemitisme’, klinkt het.