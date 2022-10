Raketlanceringen Noord-Korea waren ‘tactische nucleaire’ simulaties, bevestigt Pyongyang

De raketlanceringen die Noord-Korea de afgelopen weken heeft uitgevoerd waren ‘tactische nucleaire’ simulaties en stonden onder toezicht van leider Kim Jong-un.

Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA maandag (lokale tijd) laten weten. Tussen 25 september en 9 oktober lanceerde het land zeker zeven raketten, waaronder de eerste ballistische raket in vijf jaar die over Japans grondgebied vloog.

‘De effectiviteit en praktische gevechtscapaciteit van onze nucleaire strijdmacht werden volledig gedemonstreerd, aangezien deze volledig klaar staat om op elk moment en vanaf elke locatie doelen te raken en te vernietigen’, aldus KCNA.

‘Hoewel de vijand blijft praten over dialoog en onderhandelingen, hebben we niets om over te praten en voelen we ook niet de behoefte om dat te doen’, citeerde KCNA Kim.

KCNA laat verder weten dat de regerende Arbeiderspartij van Noord-Korea heeft besloten om de oefeningen uit te voeren als een ‘onvermijdelijke’ reactie op een grootschalige mobilisatie van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse zeestrijdkrachten. De twee landen hielden afgelopen weken samen met Japan een aantal gezamenlijke militaire oefeningen.