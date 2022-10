Buffalo’s tanken vertrouwen na drie nederlagen op rij

Flitsend was het nog niet maar geen Buffalo die daar achteraf om maalde. De zege in de Oostkantons kwam dan ook niets te vroeg voor AA Gent. Coach Vanhaezebrouck was zeker ook opgetogen met het clean sheet. Drie punten in de tas en vertrouwen getankt met het oog op de pittige week die de Buffalo’s voor de kiezen krijgen, op bezoek bij het Zweedse Djurgarden en de thuiswedstrijd tegen Malinwa.

Nardi verscheen bij AA Gent aan de aftrap, meteen het competitiedebuut voor de Franse doelman die tot nu toe enkel in de Conference League uitkwam voor AA Gent dat geen beroep kon doen Kums (knie) en Hanche-Olsen (schouder). Hierdoor startten Okumu en Owusu in de basis. Net als Hjulsager en Depoitre terwijl Cuypers rust kreeg en op de bank mocht plaatsnemen. Bij de Panda’s startten N’dri en Nuhu op de bank. Magnee begon op de rechterflank.

Na de nederlaag tegen het Zweedse Djurgarden hoopte Vanhaezebrouck dat zijn team eindelijk nog eens een referentiematch kon afwerken. De meegereisde fans hadden ook enkele spandoeken voorbereid met een duidelijke boodschap aan de spelers: toon meer vechtlust. In het openingskwartier kwamen evenwel dezelfde mankementen aan de oppervlakte die AA Gent ook al de voorbije weken parten hadden gespeeld.

Eerst liet Hong de bal nochtans goed lopen tot bij de doorgebroken Depoitre maar de Gentse aanvaller besloot al te zwak op de vuisten van Moser. Aan de overkant ontsnapten de Buffalo’s aan een vroege achterstand toen Ngadeu de bal – in de eigen zestien – inleverde bij een al te verbouwereerde Peeters.

Halfweg de eerste helft ging thuisdoelman Moser te laat in de voeten bij Depoitre die een strafschop claimde maar ref Staessens zag er geen graten in. Enter VAR D’Hondt. Elfmeter voor de Buffalo’s en die werd door Torunarigha – de Duitser was aan beurt bij afwezigheid van vaste strafschopnemer Cuypers – netjes in doel getrapt (0-1). Een logische voorsprong voor de bezoekers, die nadrukkelijk op de helft van Eupen kampeerden, ook al waren de kansen tot dan toe eerder schaars geweest.

Met de rust in zicht viel Castro-Montes bij een scherpe tegenaanval uit met wellicht een hamstringblessure maar Hjulsager gaf de actie toch een succesvol vervolg: de Deen stootte door en bediende perfect de inlopende Depoitre die de Gentse voorsprong verdubbelde. 0-2 bij rust, halfweg zaten de Buffalo’s alvast perfect op schema om een eerste uitzege sinds 12 augustus – op bezoek in Oostende – te boeken.

Stoïcijns kalm

Storck moest dan ook ingrijpen en koos met N’dri voor een extra aanvaller. De Ivoriaan loste de matig spelende Jeggo af. De hoop bij de thuisaanhang werd al snel de kop ingedrukt. Hjulsager bediende enig mooi Hong, de Zuid-Koreaan bleef stoïcijns kalm en vloerde de kansloze Moser. Andermaal gaf de thuisdefensie niet thuis.

Op het veld probeerden de bezoekers ondertussen nog wat het spektakel te verzorgen. Eerst verslikte Nardi zich in een simpele tussenkomst maar de Fransman kon zijn foutje zelf meteen rechtzetten. Aan de overkant pakte Ngadeu uit met een halve omhaal maar de Kameroener zag zijn kandidatuur voor ‘doelpunt van de week’ gedwarsboomd door Moser.

Tijd voor wat oosterse magie dacht Hong en hij begon aan een heel fraaie slalom door de Eupense defensie. Enig mooi afgewerkt door Koreaan, meteen zijn vierde competitietreffer in Gentse loondienst. Beide trainers sloegen vervolgens aan het wisselen. De boeken konden dicht. De Gentse supporters zetten alvast hun overwinningsfeestje in. Weg was ook de zweem van crisis in de blauw-witte rangen.