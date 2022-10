‘Straf racisme in voetbal door eindelijk punten af te trekken’

De voetbalwedstrijd tussen RWDM en Beerschot zaterdagavond werd ontsierd door racistische gezangen vanuit het bezoekersvak. Ook in het jeugdvoetbal blijkt racisme (van supporters) opnieuw toenemend probleem. ‘Het is hoog tijd om, finaal, punten af te trekken van de clubs in kwestie’, pleit professor sportpsychologie Filip Boen (KU Leuven).

Een deel van de Beerschotsupporters bezondigde zich zaterdagavond aan racistische uitlatingen aan het adres van de thuisploeg, RWDM. Het incident tijdens de wedstrijd in de Challenger Pro League (uitslag: 2-0) krijgt allicht nog een staartje, zo onthult Pro League-ceo Lorin Parys in een tweet. ‘De bondsprocureur gaat ermee aan de slag op basis van het wedstrijdverslag’, aldus Parys. ‘De Pro League zal ondersteunen maar ook strikt opvolgen.’ Hij noemt de demarche van de Beerschotsupporters ‘oliedom’.

Beerschot kwam al vaker in opspraak vanwege de slogans die een harde kern supporters scandeerde. Eind vorig jaar circuleerde op TikTok een filmpje met nazistische en anti-joodse slogans van de ‘Kielse ratten’. De politie startte toen een onderzoek.

De ploeg laat bij monde van woordvoerder Luther Rommens weten voorlopig geen commentaar te geven. Ook bij de voetbalbond blijft het stil. Parys houdt het op zijn tweet en wil allicht het bondsparket zijn werk laten doen. Maar op de sociale media klinkt de roep om strengere straffen steeds luider.

‘Stappenplan’

Ook professor sport- en bewegingspsychologie Filip Boen, hoofd van het departement Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven, vindt het hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen in de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal. ‘Een 15-tal jaar geleden was er ook een enorme opstoot van racisme in het voetbal, toen heeft men een stappenplan ingevoerd (via een omzendbriefvan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael van Open VLD, red.), dat ging van de stadionomroeper die een waarschuwing omriep, over de wedstrijd stilleggen, spelen zonder publiek, tot het daadwerkelijk aftrekken van punten.’ De clubs beboeten gebeurt nu al, maar er kan (en moet) nog verder gegaan worden. ‘Ik pleit ervoor om opnieuw zo’n plan toe te passen, waarbij de clubs eerst de kans krijgen om zelf op te treden tegen de supporters in kwestie, maar waarbij de volgende stap is dat de Pro League punten aftrekt.’

Alleen door punten af te trekken, zegt Boen, raak je de supporters waar het echt pijn doet. ‘Het zijn altijd supporters van dezelfde clubs’, weet de professor. ‘Die clubs zien er ook vanaf, we moeten opletten dat we hen niet verantwoordelijk maken voor de individuen die amok maken, maar het is wel zo dat ze normaal gezien de supporters kénnen die over de schreef gaan. dan vraag je je af: hoe komt het dat die mensen nog worden binnen gelaten in het stadion? Nu, voor de clubs is het ook dubbel, want de supporters zijn ook hun klanten.’

‘Grens overschreden’

Niet (streng genoeg) optreden houdt volgens de sportpsycholoog het gevaar in dat we onaanvaardbaar gedrag al dan niet onbewust normaliseren. ‘De racistische spreekkoren nemen weer toe, denk aan wat voetballer Lamkel Zé onlangs meemaakte. Het is tijd om opnieuw duidelijk te maken: dit tolereren we niet.’ Sensibiliserende acties zullen daarbij niet volstaan, herhaalt Filip Boen.

Een en ander geldt volgens hem evenzeer voor het jeugdvoetbal. Ook daar is het racisme opnieuw aan het toenemen. ‘Het gaat ook om andere vormen van discriminatie. Er is een manifest gebrek aan respect voor tegenspelers of de scheidsrechter. Voetbal is in ons land bij momenten een hate game. Je kunt preventief optreden, maar finaal moet je ook repressie inzetten. Een aantal clubs doen dat al, door bepaalde ouders de toegang te ontzeggen. Weet je, in sporten als rugby bijvoorbeeld is het werkelijk om geen respect te tonen, zoiets wordt daar onmiddellijk en ongenadig afgestraft.’

‘Struisvogelpolitiek’

Boens pleidooi wordt alvast instemmend onthaald bij Karim Fnine, voorzitter van de Vilvoordse voetbalclub Infinity Fc Vilvoorde. Na de racistische uitlatingen over ex-Anderlecht-trainer Vincent Kompany vorig jaar, riep Fnine de voetbalbobo’s op om strenger op te treden.

‘Panelen met “no to racism”, knielen voor een wedstrijd en dergelijke hebben geen enkele impact’, klonk het toen. Vandaag kan hij met wedstrijdverslagen staven hoe het alleen maar erger is geworden met het verbaal en fysiek geweld in het jeugd- en amateurvoetbal. ‘Na afloop van de match kwam het tot een gevecht tussen spelers van Vilvoorde en bezoekende supporters’, staat er in één van de wedstrijdverslagen te lezen. ‘Dit kwam door enkele racistische uitspraken. Zo zou tijdens de wedstrijd een support geroepen hebben “die mannen moeten maandag toch niet werken”. Zelf heb ik dit niet gehoord.’ In een ander wedstrijdverslag staat hoe supporters zich moeien met een gevecht tussen spelers, en Vilvoordse spelers worden ‘aangevallen’. Die wedstrijd vroegtijdig afgefloten. Moet erbij worden gezegd: de bezoekende club bood nadien excuses aan en beloofde actie te ondernemen.

‘Is het normaal dat in een rechtsstaat anno 2022 spelers racisme moeten slikken, en ouders het veld op stormen om 16-jarigen te slaan en bijna te wurgen?’, aldus Fnine. ‘Pas op, ik heb het lang niet alleen over racisme tegen spelers met een migratieachtergrond, maar over alle vormen van ontoelaatbaar gedrag. Evengoed gaat het over discriminatie van vrouwen, LGBT- spelers, joden, geweld onder Brusselse of Waalse clubs, onder fans, ouders of tegen de scheidsrechter. Recent is een jeugdtoernooi hier in de struik ontaard in een massale vechtpartij. Het loopt gewoon de spuigaten uit en in de praktijk heerst er veelal straffeloosheid.’

‘Als we nu niet worden gehoord, kan ik niet anders dan concluderen dat er sprake is van struisvogelpolitiek’, besluit Fnine. ‘Beeld je eens in dat het verbaal en fysiek geweld niet in een stadion maar elders zou gebeuren: er zouden boetes volgen, en straffen. Terecht. De sponsors kunnen óók druk zetten op de clubs, door zich terug te trekken als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag.’

‘Fair play-ouder’

Voetbal Vlaanderen lanceerde eind deze zomer de campagne #doedegijdatthuisook, met de introductie van de ‘fair play-ouder’ - te herkennen aan een speciale sjaal. Ook werd er, naast het puntenklassement, een aparte fair play-ranking aangekondigd bij wijze van pilootproject pilootproject. Voetbal Vlaanderen ontving vorig voetbalseizoen 590 meldingen over racisme, pesterijen en andere vormen van discriminatie. Een verdrievoudiging.

Ook op repressief vlak is er de voorbije jaren wel heel wat ondernomen. Zo is er de ‘Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme’, in de volksmond de voetbalrechtbank. Die behandelde het voorbije seizoen 100 meldingen. Dat leidde in 87 gevallen tot een sanctie: 12 sancties in het profvoetbal, 42 in het amateurvoetbal voor volwassenen en 33 in het jeugdvoetbal. Clubs kunnen beboet worden, en worden effectief beboet. Ook zij spreken spelers erop aan. Ondanks alle inspanningen blijven de cijfers evenwel hoog.

