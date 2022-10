Arnaud Démare volgt zichzelf op in Parijs-Tours

De Fransman Arnaud Démare heeft voor het tweede jaar op rij Parijs-Tours gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton klopte hij Edward Theuns. Philippe Gilbert zwaaide af als renner met een 27ste plaats.

Decennialang was Parijs-Tours een van de belangrijkste najaarsklassiekers, maar in een recent verleden viel de wedstrijd naast de WorldTour. Toch blijft de koers voor veel klassieke renners de laatste belangrijke afspraak van het wielerseizoen. Bepalend in de wedstrijd van 213 kilometer tussen Chartres en Tours zijn de onverharde chemins de vigne en de stekelige hellingen in de finale.

Vijf renners vormden de vroege vlucht, en dat bleek een goeie keuze: Alexis Gougeard, Jonas Abrahamsen, Romain Cardis, Clément Carisey en Maël Guégan konden met een flinke voorsprong de finale aansnijden. Achterin werd het peloton opgeschrikt door verschillende valpartijen. Arnaud De Lie verdween net als Brent Van Moer uit de koers door een crash, en ook Jasper Philipsen sloeg tegen de grond.

Snelle man Sam Bennett wachtte in de finale verrassend genoeg niet op een groepssprint: de Ier zette een tegenaanval op, en raapte samen met Kim Heiduk, Olivier Le Gac, Luca Mozzato, Alex Kirsch en Clément Russo een voor een alle vroege vluchters op. Op één na dan: de Noor Jonas Abrahamsen reed tien kilometer voor de finish nog steeds in zijn eentje aan de leiding. Enkele kilometers verderop werd hij toch ingehaald door een groepje van drie achtervolgers, waaruit Bennett was gelost.

Koplopers Abrahamsen, Le Gac, Heiduk en Kirsch verloren in de straten van aankomststad Tours toch het secondespel met het uitgedunde peloton. In de sprint die volgde, zette uittredend winnaar Arnaud Démare van ver aan, maar hij hield taaiste concurrent Edward Theuns toch af tot de finish. Bennett sprintte nog naar de derde plek. Dries Van Gestel (zesde) en Amaury Capiot (negende) eindigden ook in de top tien.

Philippe Gilbert zwaaide op zijn 40ste een rijke wielercarrière uit in Parijs-Tours. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, het WK en twee Rondes van Lombardije eindigde als 27ste in het peloton dat sprintte voor de zege.