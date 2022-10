Harvey Weinstein opnieuw voor rechter na elf nieuwe klachten over seksueel misbruik

De reeds verguisde Hollywoodproducer Harvey Weinstein moet maandag nogmaals voor de rechter verschijnen voor een reeks aanklachten van seksueel misbruik. ‘Het gaat om gerechtigheid voor de slachtoffers.’

Hoewel Weinstein al een straf van 23 jaar uitzit na veroordelingen voor een hele reeks seksuele misdrijven, hangen er de voormalige filmproducent nu elf nieuwe aanklachten boven het hoofd. De aanklachten luiden ‘gewelddadige verkrachting, gedwongen orale copulatie, seksuele slagen en verwondingen en seksuele penetratie door gebruik van geweld’. De vermeende feiten vonden plaats tussen 2004 en 2013.

Gloria Allred, de advocaat die drie van de vijf vrouwen in de nieuwe zaak verdedigt, zegt dat er ‘geen limiet staat op het aantal vervolgingen’. ‘Wanneer de bewijzen er zijn, moeten ook die feiten behandeld worden, ook al komt Weinstein allicht nooit meer vrij. Het gaat om gerechtigheid voor de slachtoffers’, aldus de advocaat.

In 2017 startte de #MeToo-beweging in de nasleep van de zaak-Weinstein. De man had jarenlang zijn macht misbruikt om zo vrouwen ongestraft te misbruiken. Op enkele weken tijd kwamen maar liefst 90 vrouwen naar buiten met feiten. De oudste incidenten dateren uit de jaren ‘70.