Gianni Vermeersch kroont zich tot allereerste wereldkampioen gravel

Gianni Vermeersch heeft de eerste editie van het WK gravel bij de mannen op zijn naam geschreven. Vermeersch koos vroeg voor de aanval en kreeg met Daniel Oss de ideale partner met zich mee. Op zes kilometer van de finish liet onze landgenoot Oss achter om solo te finishen. Mathieu van der Poel mocht als derde mee op het podium. Greg Van Avermaet werd vierde.

Net als bij de vrouwen gisteren kregen ook de mannen vandaag voor de eerste keer in de geschiedenis een WK op gravel op het programma. Heel wat toppers vonden nog een gaatje in hun agenda en verschenen aan de start in het Italiaanse Cittadella. Zo zagen onder andere Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Aleksej Lutsenko en Zdenek Stybar een kans om de wereldtitel te pakken. Voor ons land verschenen onder andere Greg Van Avermaet en Gianni Vermeersch aan de start.

Met 194 km moesten de renners wel twee rondjes meer afleggen op een parcours dat voornamelijk onverharde wegen en gravel bevatte.

Al snel rukte een elitegroepje met onder andere Van Avermaet en Van der Poel zich los van het peloton, dat zo meteen al stevig onder druk werd gezet. Toch zou de groep niet tot de finish gaan; na enkele kilometers in de aanval werden ze bij de lurven gevat.

Met z’n tweeën in de aanval

Het sein voor Daniel Oss en Gianni Vermeersch om nogmaals voor de aanval te kiezen. Het duo kreeg vrije baan van het peloton en had in een mum van tijd een stevige voorsprong beet. Het peloton leek geen gevaar te zien in de aanval van de twee, maar keek met nog 50 km te gaan wel nog altijd tegen een achterstand van vijf minuten aan. Van der Poel, Sagan en Van Avermaet reden in de achtervolging nog wel weg van het peloton, maar de kopgroep te grazen nemen, dat lukte niet meer.

Terwijl de twee koplopers renners begonnen te dubbelen op het lokale parcours in Cittadella, werd duidelijk dat de twee onderling gingen uitmaken wie de eerste wereldtitel op gravel op zijn naam ging schrijven. Hoewel Gianni Vermeersch niet traag is in de sprint, wou hij het risico toch niet nemen. Op zes kilometer van de finish, liet onze landgenoot zijn Italiaanse metgezel achter. Vermeersch reed zich de longen uit het lijf en kwam solo toe in Cittadella. Daarmee kroont hij zich tot allereerste wereldkampioen gravel.