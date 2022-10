Matthias Casse grijpt net naast wereldtitel na beklijvende finale tegen Georgische aartsrivaal

Op het wereldkampioenschap judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent is Matthias Casse (IJF 2) er zondag niet in geslaagd om zijn wereldtitel in de klasse tot 81 kg te verlengen. De 25-jarige Antwerpenaar werd in een beklijvende finale diep in de Golden Score met ippon gevloerd door zijn aartsrivaal: de Georgische nummer één van de wereld Tato Grigalashvili.

Tato Grigalashvili, alweer. Op het WK vorig jaar in Boedapest stonden beide judoka’s ook tegen over elkaar in de finale. Matthias Casse pakte toen zijn eerste wereldtitel. Maar op het laatste Europees kampioen in Sofia eind april van dit jaar versloeg de Georgiër onze landgenoot in de finale. In de kamp voor brons op de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar was de zege dan weer voor Casse. In de onderlinge duels staat het nu 3-2 voor Grigalashvili.

Casse was als titelverdediger vrij in de eerste ronde en nam in zijn tweede ronde met ippon de maat van de 22-jarige Brit Lachan Moorhead. In de derde ronde had Casse weinig problemen met de relatief onervaren Kirgiziër Asad Masabirov. Een houdgreep in het slot leverde opnieuw ippon op. In de kwartfinale had Casse meer moeite met de Oostenrijker Shamil Borchashvili (IJF 9). Die had net zoals Casse een bronzen medaille op de voorbije Olympische Spelen in Tokio behaald en dwong Casse diep te gaan in de Golden Score. Maar net als in de Grand Slam van Tel Aviv eerder dit jaar was het onze landgenoot die aan het langste eind trok. Borchashvili kreeg drie bestraffingen voor passiviteit.

In de halve finale leek Casse tegen de Japanner Sotaro Fujiwara op weg naar een nederlaag. De Japanner scoorde in de slotminuut een waza-ari, maar met de rug tegen de muur lukte de regerende wereldkampioen op tien seconden van het einde een magistrale ippon. Casse pareerde op sublieme wijze de optilpoging van zijn tegenstrever en smeet hem plat op de rug.

Grigalashvili klopte olympisch kampioen

Ook Grigalashvili verkeert in ieder geval in bloedvorm. De Georgiër klopte in zijn kwartfinale de Japanse olympisch kampioen Takanori Nagase na een bijzonder intense strijd in de Golden Score. De Japanner had in zijn derde ronde onze landgenoot Sami Chouchi uitgeschakeld. De 29-jarige Brusselaar kreeg in zijn kamp tegen Nagase drie snelle bestraffingen voor afwachtend vechten na elkaar en moest de tatami verlaten.