‘Beste WK ooit’ zit erop voor de Belgen: superieur China houdt Yellow Tigers uit kwartfinales

Door een 3-0 nederlaag tegen China eindigt het Belgisch WK zonder een plek in de kwartfinale, de ambitie die tijdens het toernooi gegroeid was. Voor de Belgische vrouwen is dit wel het beste WK ooit, waarin zeker in de eerste ronde enkele memorabele prestaties werden neergezet.

Winnen met 3-0 of 3-1. Drie punten. De volle buit. Dat had België nodig om zich alsnog voorbij China naar zijn eerste WK-kwartfinale ooit te werken, maar tegen de Aziatische overmacht bleek dat resultaat al snel een utopie. Om een kans te maken, moesten de Tigers zich overtreffen zoals ze dat in de eerste ronde tegen Italië en Nederland hadden gedaan. Zo hoog reikte het tricolore team evenwel niet.

De Yellow Tigers hadden had dit WK nog nooit een eerste set uit handen gegeven, maar dit keer kwam die statistiek tot een einde. Op zowat alle vlakken was China simpelweg beter. De Chinese opslagen ontregelden de Belgische receptie en het Aziatische surplus aan centimeters en power dwong Gert Vande Broek bij 9-5 naar een eerste time-out. Baat bracht het niet, net zoals een tweede timeout dat niet deed. Een paar kleine foutjes en wat opslagmissers hielpen evenmin. Wang en Li bleven lustig timmeren, waardoor de eerste set wegglipte: 25-18.

China laat niet los

De Tigers moesten nu de drie daaropvolgende sets winnen om alsnog de kwartfinale te halen, maar China liet niet meer los. Na 6-6 rukte de Aziatische gigant zich los: 13-7. Met Britt Herbots als te eenzame puntenleverancier – de Limburgse is tijdens dit toernooi meer dan ooit uitgegroeid tot een speler van wereldformaat – lukt het natuurlijk niet tegen de nummer drie van de wereld. De Belgische lichaamstaal verraadde de eerste sporen van wanhoop, maar het tricolore team vond snel zijn grinta terug en grabbelde zichzelf nog bij mekaar: 17-16. Verder geraakten de Belgen niet. In receptie bleef het bibberen en China bleef scoren: 25-18.

Met een 2-0 achterstand lag de kwartfinale dus buiten Belgisch bereik. Konden de Tigers hun eerste 3-0 nederlaag van dit WK ontlopen? China had zijn greep wat gelost en België, dat eervol afscheid wilde nemen van een sterk toernooi, klampte aan tot 22-22. Twee matchballen werden weggewerkt, maar het derde exemplaar was het goede: 28-26.

De Belgische minimumambitie was de eerste ronde overleven, de maximumambitie was een plek bij de laatste acht. En ergens tussenin zat de ambitie om bij de eerste twaalf te eindigen, conform aan de plek die het tricolore team voor aanvang van het WK bekleedde op de wereldranking. Dat doel is bereikt. De Tigers eindigen negende of tiende. Om de bredere context even te schetsen: dit was slechts de vierde passage van Belgische volleybalvrouwen op een WK, waarvan de tweede keer sinds 1978. Het beste resultaat in de drie eerdere deelnames was een elfde plek in 2014, een score die dit jaar alvast verbeterd wordt.