Franse filosoof Bruno Latour (75) overleden

De Franse filosoof en socioloog Bruno Latour is in de nacht van zaterdag op zondag op 75-jarige leeftijd overleden in Parijs. Hij wordt beschouwd als een van de grootste hedendaagse Franse denkers.

Dat wetenschappers activisten moeten zijn, zo zei Latour drie jaar geleden nog in De Standaard. ‘Waarom verlangen we zo naar grenzen, hekken en muren? Waarom vallen we voor ­populistische profeten? Als we het vraagstuk van de klimaat­verandering niet oplossen, zullen we het nooit snappen’, stelt aldus Latour – toen de invloedrijkste nog levende filo­­­­­­­soof van Frankrijk.

Afgelopen nacht overleed hij in Parijs, zo meldt zijn uitgever, Les Editions La Découverte. Bruno Latour was afkomstig uit een familie van wijnproducenten uit Bourgondië en werd 75 jaar oud.

Klimaatverandering

Latour boog zich over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Samen met enkele andere wetenschappers lag hij aan de basis voor de actor-netwerktheorie. In zijn latere werk had hij veel aandacht voor de klimaatverandering.

Zijn werk werd bekroond met prijzen zoals de Holberg-prijs (2013) en de Kyoto-prijs (2021). Verschillende van zijn werken werden in het Nederlands vertaald. Ook zijn vorig jaar gepubliceerde Waar ben ik? Lockdownlessen voor aardbewoners is intussen al vertaald.

De KU Leuven reikte vorig jaar een eredoctoraat uit aan de Fransman.