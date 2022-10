In de Italiaanse provincie Zuid-Tirol is een helikopterpiloot met het nodige geluk aan een zware crash ontsnapt. Tijdens een oefening blies een stevige wind het toestel naar rechts, waarna de piloot probeerde tegen te sturen. Dat had bijna fatale gevolgen: het toestel bleek even oncontroleerbaar en dreigde tegen de rotsen te crashen.