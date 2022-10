Slapend driejarig meisje overleefde als enige bloedbad in Thais kinderdagverblijf

Een driejarig meisje overleefde als enige het bloedbad dat een 34-jarige ex-politieman eerder deze week aanrichtte in een Thais kinderdagverblijf. De man doodde 36 mensen, onder wie 24 kinderen.

Toen speurders de crèche donderdag doorzochten, troffen ze de driejarige Paweenuch Supolwong wakker en levend aan, schrijft de BBC zondag. Ze was samen met haar klasje aan het slapen, en is het enige kind dat de feiten overleefde.

Het blijft voorlopig onduidelijk hoe het meisje precies kon ontsnappen aan het bloedbad. Volgens eerdere berichten lag ze onder een deken toen de aanvaller het lokaal binnenkwam.

‘Ze had geen idee wat er gebeurd was toen ze wakker werd’, aldus haar grootvader aan de Britse openbare omroep. ‘Ze dacht dat haar vriendjes nog aan het slapen waren. Een politieagent bedekte haar gezicht met een doek en bracht haar weg van al het bloed.’

De ouders van het meisje kregen te horen dat al de kinderen in het kinderdagverblijf gedood waren. Haar moeder, die tijdens de week in hoofdstad Bangkok werkt, moest haar op video zien om te geloven dat haar dochtertje toch nog leefde.

De dader doodde ook zijn vrouw en kind voor hij ook zichzelf van het leven beroofde. De 34-jarige man was een oud-politieagent. Hij werd vorig jaar bij de politie ontslagen nadat hij was gearresteerd met de harddrug methamfetamine op zak, verklaarde de Thaise politie aan lokale media. Eerder op de dag had de dader een rechtszitting over zijn drugsbezit. Daarna ging hij, gewapend met een geweer, een pistool en een mes, naar het kinderdagverblijf.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.