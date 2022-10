We gaan een zonnige zondag tegemoet

Zondag wordt het zonnig met ‘s ochtends eventueel wat nevel of een paar lokale mistbanken. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 of plaatselijk 18 graden in Laag- en Midden- België.

Zondagavond en -nacht blijft het rustig en is het eerst helder. Geleidelijk verschijnen er hoge wolkenvelden vanaf het westen. De minima dalen naar waarden tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 9 graden in het centrum.

Maandag verwacht het KMI eerst opklaringen met hoge sluierwolken. Geleidelijk neemt de bewolking toe met in het begin van de namiddag kans op wat lichte regen aan zee. In de loop van de namiddag kan er ook elders wat lichte neerslag vallen. Na deze zwakke storing verschijnen er opnieuw brede opklaringen vanaf de Kuststreek. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.

Dinsdag blijft het droog met vaak zon en soms wolkenvelden. ‘s Ochtends hangen er lokale lage wolken, hoofdzakelijk dan in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Woensdag is het meestal zonnig met soms enkele wolken. In de loop van de namiddag of ‘s avonds neemt bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het droog. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.