Kernkabinet komt zondag opnieuw samen voor begrotingsgesprekken

Het kernkabinet van de federale regering heeft zaterdag de hele dag vergaderd over de opmaak van de begroting voor 2023 en 2024. Zondag zetten de topministers vanaf 10 uur de werkzaamheden voort met energie, competitiviteit en de begrotingstabel op het menu.

Het kernkabinet zat sinds zaterdag 10 uur samen in de Wetstraat 16 voor het begrotingsconclaaf. Omstreeks 1 uur was de vergadering afgelopen. De premier heeft in de loop van de avond een tijdlang bilaterale gesprekken gevoerd, maar er vond ook nog een plenaire onderhandeling plaats over de meervragen van de verschillende partijen. Definitieve beslissingen zijn naar verluidt niet afgeklopt.

Vanaf zondagmorgen zit de kern opnieuw samen. Tegen dinsdagnamiddag moet er een akkoord zijn, want dan staat de state of the union van de eerste minister in de Kamer geprogrammeerd.

Zaterdag werd al duidelijk dat CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem veel minder ver wil gaan in het afromen van de overwinsten in de energiesector dan het voorstel dat Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) had neergelegd. ‘Als we iets op tafel leggen, mag het niet twee maanden later vernietigd worden door een rechtbank’, verklaarde hij zaterdag voor de start van het begrotingsconclaaf van de federale regering.