De huisartsen zijn de oneindige stroom aan doktersbriefjes voor corona beu. ‘Het is zinloze administratieve overlast’, zegt Roel Van Giel van Domus Medica. We zouden perfect zonder kunnen, zeggen de huisartsen, maar dan moet uw baas er wel op vertrouwen dat u geen profiteur bent.

De coronacijfers zijn weer in stijgende lijn: de achtste coronagolf is nu goed en wel begonnen. Dat voelen de huisartsen al. ‘Het is zeer druk’, zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica ...