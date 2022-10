Yellow Tigers onderuit tegen Brazilië op WK volleybal, kwartfinales zijn nog mogelijk

Al voor zijn duel met Brazilië wist België dat een zege zondagmiddag tegen China nodig was voor een plek in de kwartfinale, de stiekeme ambitie waarmee de Yellow Tigers naar dit WK waren afgereisd. De 3-1 nederlaag tegen Brazilië betekent dat België zondag tegen het nummer 3 van de wereld met 3-0 of 3-1 moet winnen.

Op dit WK hadden de Tigers in al hun zeven voorgaande matchen de eerste set naar zich toegetrokken en ook tegen Brazilië lukte dat. Tegen de huidige nummer 1 van de wereld zaten ze meteen puik in het duel. In die eerste schermutselingen kon zelfs Britt Herbots, die vaak drie paar vijandige armen moest trotseren, nog even in de schaduw blijven. Bij 5-9 moest de Braziliaanse coach zelfs al naar een eerste time-out grijpen. De ingreep lukte, getuige daarvan de tussenspurt naar 15-11 en een eerste time-out van Gert Vande Broek.

België trok zich snel weer in het zog van zijn opponent, mede dank zij de warmgedraaide Herbots. Bij 21-24 dwong het tricolore team zelfs drie setballen af, maar Brazilië wilde vooral door Giba niet wijken. Een Belgisch killblock besliste uiteindelijk de set: 26-28.

Ook in de twee set bleven de Yellow Tigers aanvankelijk in het zog van hun notoire tegenstander: 9-9. Pas bij 12-9 dreigde Brazilië weg te glippen, wat de vaderlandse bank tot een time-out noopte. Was het geel-groene momentum gebroken? Niet echt. Brazilië vond naast Giba nog bijkomende offensieve power, serveerde beter en maakte minder fouten, terwijl Herbots en al te vaak botsten op een Zuid-Amerikaans blok: 20-12. Die tweede set toonde voluit het verschil tussen een wereldtopper en een subtopper: 25-17.

Spaarstand

Brazilië opende set 3 met een ace, een verschroeiende smash en een superieure verdediging. Een statement? Absoluut. De Zuid-Amerikanen rukten zich via 7-2 los naar 12-2. Twee vroege time-outs van VdB baatten niet. Was het stilaan hinken op twee gedachten? Maximaal tegenstribbelen, dan wel op spaarstand toeleven naar de allesbepalende match tegen China? Dat Marlies Janssens al vroeg naar de bank geroepen werd, suggereerde het laatste, maar veel dieper in zijn basisteam greep Vande Broek nog niet. Ondertussen zette de Braziliaanse demonstratie zich verder: 25-11.

In geen enkele van de tien voorafgaande duels tegen de Zuid-Amerikaanse gigant had België de winst naar zich toegehaald en ook in de Rotterdamse Ahoy lukte dat niet. Ondanks de voorafgaande lijdensweg vonden de Tigers zichzelf in de vierde set enigszins terug (8-6), maar Brazilië bleef wel in de driver’s seat: 16-11 en 25-16.

Via China naar de kwartfinale?

Veel maakte het dit keer evenwel niet uit. Zondagmiddag vanaf 12.30 uur staan de Tigers voor hun match van het jaar. Een overwinning met 3-0 of 3-1 tegen China loodst België voorbij zijn Aziatische opponent naar de vierde plaats in de poule, goed voor een kwartfinale. Dit WK is vooral dankzij twee superieure matchen in de eerste ronde tegen Italië en (vooral) Nederland al geslaagd te noemen, maar een passage bij de laatste acht zou de kers op de taart zijn. Om even duidelijk te maken wat er zondag op het spel staat: Belgische volleybalvrouwen eindigden op een WK nooit hoger dan een elfde plek, in 2014.