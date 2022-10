Noord-Korea vuurt ballistische raketten af

Noord-Korea heeft zaterdag twee ballistische korteafstandraketten in de richting van de Japanse Zee afgevuurd, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op gezag van het leger gemeld.

De Noord-Koreaanse lancering kwam er nadat Seoel en Washington gezamenlijke manoeuvres op zee hadden afgerond.

Het persbureau Yonhap zegt dat dit al de zevende ‘provocatie’ in twee weken tijd is. Dinsdag heeft Noord-Korea voor het eerst sinds vijf jaar een middellangeafstandsraket over Japan laten vliegen.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea tests uit te voeren met ballistische raketten van gelijk welke reikwijdte en die een kernkop kunnen vervoeren.