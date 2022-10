Racing Genk neemt in slot met penaltygoal afstand van efficiënt KV Kortrijk

Racing Genk heeft zich zaterdag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League nog wat steviger op de tweede plaats in de tussenstand genesteld. De troepen van coach Wouter Vrancken namen in het slot met een penaltydoelpunt afstand van een efficiënt KV Kortrijk: 2-1.

Genk loopt dankzij de zuinige zege met 28 punten opnieuw tot op 2 punten in van koploper Antwerp. Kortrijk blijft op zijn beurt onderin bengelen, op de veertiende plaats met 10 punten.

Paul Onuachu (37.) brak met de rust in zicht de ban in de Cegeka Arena door de bal via de grond tegen de netten te koppen. Genk vergat na de pauze zijn voorsprong uit te diepen en werd verrast door een prachtgoal van Faïz Selemani (58.) op vrije trap: hij nagelde de bal enig mooi in de linkerbovenhoek. De Limburgers kregen in het slotkwartier nog een strafschop toegekend na een handsbal. Onuachu (79.) bleef koelbloedig en stuurde Marko Ilic de verkeerde kant uit. In blessuretijd liet de ingevallen Pape Habib Gueye de gelijkmaker liggen.

Later op zaterdag volgen er nog drie wedstrijden in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Seraing ontvangt om 18u15 KV Oostende, terwijl hekkensluiter Zulte Waregem tegelijkertijd op zoek gaat naar noodzakelijk puntengewin tegen OH Leuven. Club Brugge en Westerlo zijn aansluitend aan zet om 20u45 in Jan Breydel.