Man dood aangetroffen in woning in Merksem: parket vordert onderzoeksrechter voor moord

In de De Vlaschaardstraat in Merksem is zaterdagochtend een 52-jarige man dood aangetroffen in zijn woning. Het Antwerps parket bevestigt dat het gaat om een verdacht overlijden en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

Rond 10 uur kreeg de Antwerpse politie een melding over een verdacht overlijden in een woning aan de De Vlaschaardstraat in Merksem. “In de woonst werd een 52-jarige man dood aangetroffen”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. ‘Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van een verdacht overlijden. De politie stelde een perimeter in, het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse voor onderzoek.’

Over de verdachte omstandigheden van zijn dood wil het parket voorlopig niet verder communiceren. Wel is er intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.