Sluikstort met 55 ton afval opgeruimd aan Brusselse ring in Wemmel

Het Vlaams Gewest heeft op twee dagen tijd 55 ton afval opgeruimd op een perceel aan de Romeinsesteenweg in Wemmel, achter de Colruyt in Wemmel. Dat schreef Radio 2 en wordt ook door de politie bevestigd. Vanwaar al het afval komt, is een raadsel.

De melding van mogelijke brand kwam al voor de zomer binnen, maar pas recent werd het afval effectief opgeruimd. ‘Een buurtbewoner had de vermeende brand opgemerkt’, zegt politiewoordvoerder Fred Scrayen. ‘De dakloze die aan het koken was sloeg op de vlucht bij de controle, maar zo stootten we dus wel op de stort.’

Onder meer delen van boten en autowrakken werden ontdekt op het stort, waar een groot team twee dagen voor nodig had om het op te ruimen. De afgelopen jaren had niemand melding gemaakt van verdachte handelingen op dat perceel. ‘Door de begroeiing was het onmogelijk om de hoop afval te zien’, voegt Scrayen toe. ‘Nochtans is het normaal een buurt waar ze kort op de bal spelen op het vlak van overlast.’

Het stort was zo groot dat een aantal daklozen een kampement hadden opgebouwd met het materiaal dat ze er gevonden hadden. De politiediensten probeerden voor het ontruimen ook nog te achterhalen waar het afval vandaan kwam, maar zonder succes. ‘Onbegonnen werk’, aldus Scrayen. ‘Er was niets aanwezig dat ons wees naar de origine.’