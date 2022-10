‘En pennen neer!’ Verspreid over 60 bibliotheken bogen de deelnemers van het dictee De Schrijfwijzen zich vrijdagavond over woorden als cappuccino en balorig. En over de vraag of ze vooraf gestresst of toch eerder gestrest waren.

‘Sowieso. Dat is s-o-w-i-e-s-o’, steekt Melanie Vermeersch (42) van wal. Het dictee is nog niet begonnen. We vroegen alleen maar of ze vooraf misschien wat geoefend had, wat spellingsregels had opgefrist ...