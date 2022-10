Negen maanden lang bleef de brug die de Krim met het Russische vasteland verbond, onaangeroerd. Rusland was er rotsvast van overtuigd dat de Krimbrug, die strategisch van groot belang is voor de Russische troepen, buiten het bereik lag van de Oekraïense strijdkrachten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de brug deels vernield is en een deel van het wegdek in zee is gestort. Volgens de Russische autoriteiten zou een bom in een vrachtwagen de explosie veroorzaakt ...