Afghanen betogen in Brussel tegen terreur in eigen land

Tientallen Afghanen hebben zaterdag omstreeks 10 uur het Schumanplein in Brussel gevuld om er te betogen tegen terreuraanslagen in hun land van herkomst. De manifestanten vrezen dat de taliban het gemunt hebben op de Hazara-minderheid in hun land.

Op 30 september blies een zelfmoordterrorist zich op in het Kaj Education Center. Daarbij vielen 53 slachtoffers, voornamelijk vrouwelijke studenten, en heel wat gewonden. Op het moment van de ontploffing vond er een oefentoegangsexamen plaats. De aanslag vond plaats in Dashte Barchit, een wijk waar de sjiitische Hazara’s wonen, een etnische minderheid in Afghanistan.

In de afgelopen dagen braken in Afghanistan zelf al protesten uit, geleid door vrouwen, en nu zetten die zich wereldwijd voort uit solidariteit met het Afghaanse volk dat in onderdrukking leeft. Op het Schumanplein kwamen heel wat jonge vrouwen en gezinnen met kinderen samen om de terreuraanslagen te veroordelen. De betogers roepen op tot de erkenning van het geweld tegen de Hazara-minderheid. ‘Stop de genocide’ scanderen ze.