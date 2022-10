Begroting: Van Peteghem duwt op rem bij afromen overwinsten

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem wil veel minder ver gaan in het afromen van de overwinsten in de energiesector dan het voorstel dat Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) had neergelegd.

‘Als we iets op tafel leggen, mag het niet twee maanden later vernietigd worden door een rechtbank’, verklaarde hij zaterdag voor de start van het begrotingsconclaaf van de federale regering.

Er is al langer sprake van de overwinsten van energieproducenten af te romen. Ruim een week geleden kwam Europa met een voorstel voor zo’n mechanisme. Minister Van der Straeten legde daarop een eigen voorstel op tafel. Het zou goed zijn voor 4,7 miljard euro: 1,8 miljard euro dit jaar en 2,9 miljard euro volgend jaar, al hangt de opbrengst voor 2023 af van hoe de markt evolueert.

Het groene voorstel gaat wel een pak verder dan wat Europa had vooropgesteld, al valt steevast te horen dat Europa dat ook toelaat. Zo zouden voor elektriciteitsbedrijven alle inkomsten boven de grens van 130 euro per megawattuur aan 100 procent worden belast. Europa stelt een plafond van 180 euro per megawattuur voor. Bovendien zou het twee jaar gelden, terwijl de Europese verordening het over zeven maanden heeft.

Over dat voorstel zei Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout vanmorgen op Radio 1 dat hij hoopte dat er gauw eensgezindheid zou zijn binnen de regering ‘maar er zitten blijkbaar enkele monsieur non’s aan tafel die zich meer zorgen maken over de winst van Engie dan over de factuur van mensen’.

Hij stelde ook dat het plan van zijn minister ‘gematigd en robuust genoeg’ is, wat Van Peteghem in twijfel trekt.

Minister van Financiën Van Peteghem wil duidelijk minder ver gaan dan zijn collega Van der Straeten van Energie. Bij het binnengaan van de Wetstraat 16 voor de start van het begrotingsconclaaf, merkte hij zaterdagmorgen op dat het voorstel uit Europa voor een ‘heel duidelijk juridisch kader’ zorgt en dat hij bereid is binnen dat kader de overwinsten af te romen. ‘Ik heb altijd gezegd dat als we iets op tafel leggen, we moeten zorgen dat het niet binnen twee weken of twee maanden wordt vernietigd door een rechtbank’, aldus Van Peteghem. Dat zou dan wel een pak minder geld in het laatje brengen - geld dat de regering goed kan gebruiken om de begroting te stutten.

Hij wil ook dat de beleidsverklaring die premier Alexander De Croo dinsdag in de Kamer voorleest, het over zijn fiscale hervorming heeft. Voor de zomer kwam Van Peteghem met een blauwdruk voor zo’n hervorming. ‘De fiscale hervorming ligt op tafel. De bespreking is bezig binnen de regering. Ik heb altijd gezegd dat deze begroting ook moet gaan over de hervormingen die we de komende periode kunnen gaan doen’, luidde het. ‘Vandaag zien we dat mensen het gevoel hebben dat werken niet meer loont. Wij moeten ervoor zorgen dat werken effectief gaat lonen.’