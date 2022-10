In Spanje komt er veel kritiek op een video van tientallen mannelijke studenten in Madrid. In de video is te zien hoe ze obscene en vrouwonvriendelijke dingen roepen naar studentes in de tegenoverliggende studentenresidentie.

De Spaanse premier en andere hooggeplaatste regeringsleden hebben met afschuw gereageerd op videobeelden van een universiteitscampus in Madrid. Op die beelden is te zien hoe een mannelijke student roept: ‘Hoeren, jullie zijn verdomde nymfomanen. Ik beloof dat jullie allemaal zullen geneukt worden. Vamos Ahuja (de naam van de studentenresidentie, red.).’

Daarna gaan alle ramen in de studentenresidentie omhoog en beginnen studenten te roepen, fluiten en grommen naar de studentenresidentie aan de overkant, Santa Monica, waar de vrouwelijke studenten verblijven.

De organisatie achter de studentenresidentie zegt dat het om ‘onbegrijpelijk en sociaal onaanvaardbaar gedrag gaat’ en zij ‘veroordelen het met klem.’ De betrokken studenten zullen mogelijk uit de residentie gezet worden. De nachtwaker zou geprobeerd hebben het roepen te stoppen, maar kwam te laat.

Seksuele terreur

De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde op de beelden door te zeggen dat acties die ‘haat opwekken en vrouwen bedreigen’ niet getolereerd worden. ‘Het is vooral pijnlijk om te zien dat de hoofdrolspelers jongeren zijn.’

Volgens de minister van Gelijke Kansen toonde het incident aan dat er nood is aan onderwijs over seksuele toestemming. ‘Op die manier zullen alle jongens en meisjes en tieners in ons land leren dat je elkaar goed moet behandelen,’ zei ze. ‘Op die manier zullen ze leren over wederzijdse toestemming in een seksuele relatie, zodat we kunnen stoppen met het versterken van de cultuur van verkrachting en seksuele terreur die van vrouwen seksuele objecten maakt.’

De vrouwelijke studenten uit de residentie aan de overkant nuanceren het verhaal . Zij lieten in een statement weten dat het om een ‘traditie tussen universiteitsresidenties’ gaat, ‘die de indruk van haat en seksisme heeft gewekt die verder van de werkelijkheid staat.’ Het is niet duidelijk hoeveel studentes zich achter dat statement hebben geschaard.

De openbare aanklager in Madrid heeft een onderzoek geopend om te bepalen of het incident aanzien moet worden als een haatmisdrijf.