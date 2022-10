Knuffelbeer verraadt dealer bij politiecontrole in Berchem

De Antwerpse politie heeft bij controle van een verdacht voertuig een grote knuffelbeer aangetroffen die vermoedelijk gebruikt werd om zaken in te verbergen. Bij verdere controle werd een grote hoeveelheid drugs in de wagen aangetroffen.

Het wijkteam van Berchem hield dinsdagmiddag een wagen met Nederlandse nummerplaten tegen op de Grotesteenweg. De bestuurder was onder invloed van drugs. In de koffer van het voertuig lag een grote knuffelbeer. De naden waren opengesneden en de beer werd vermoedelijk gebruikt als verstopplek. In de wagen werden ook enkele verborgen ruimtes aangetroffen.

‘De politie vond in totaal zowat 200 gram cannabis, 258 gram cocaïne, 286 xtc-pillen, 1,77 kilo GHB, 8 gram crystal meth en 3.400 euro cash geld, alsook een alarmpistool en weegschalen’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De wagen van de twee Nederlanders (20 en 37) werd in beslag genomen. De bestuurder werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd ingetrokken.