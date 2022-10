Bomauto richt zware schade aan op brug tussen de Krim en Rusland

Op de brug die de Krim (door Rusland geannexeerd Oekraïens gebied) met Rusland verbindt is vanmorgen vroeg een deel van een goederentrein ontploft. Het gaat om een wagon met brandstof. De Russische antiterreurcommissie weet al dat een bomauto de brand veroorzaakt heeft.

‘Vandaag om 6.07 uur (plaatselijke tijd, red) was er op het deel voor auto's van de Krimbrug een ontploffing van een autobom, waardoor zeven met brandstof gevulde treinwagons op weg naar de Krim vuur gevat hebben’, aldus de Russische antiterreurcommissie.

Op beelden is te zien dat de trein al uren in brand staat en dat we autoweg naast de spoorlijn zwaar beschadigd is. Alle verkeer op de brug is stilgelegd. Slachtoffers zijn er niet, volgens de eerste berichten.

De brug is 19 km lang en werd door Rusland in 2018 gebouwd na de annexatie van de Krim om een vlotte verbinding te maken tussen Moskou en het schiereiland. Voor het Russische leger is de brug erg belangrijk als aanvoerlijn.

Kiev dreigde er dan ook sinds de start van de Russische invasie al meerdere keren mee om de brug onder vuur te nemen. Moskou dreigde daarop met vergeldingsaanvallen als Oekraïense troepen de brug zouden viseren.

Foto: REUTERS

De symboliek van de brug kan moeilijk overschat wordt: het maakt de letterlijke verbinding tussen Rusland en het geannexeerde gebied.

Deze zomer nog slaagde Oekraïne in het schiereiland met raketten te bestoken. De beelden van de Russische badgasten die er werden opgeschrikt door explosies, in wat zij beschouwden als veilig gebied, kwamen hard aan in Rusland.