Zaterdag start zonnig, later meer wolken

Het wordt een aangenaam weekend, toch wat het weer betreft.

Zaterdagochtend is het droog met zonnige perioden. In het zuidoosten van het land is het nog zwaarbewolkt met soms nog wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken die in het noordoosten van het land tot een enkele plaatselijke bui kunnen leiden. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden elders, zegt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog en vrijwel helder. Hier en daar kan er wat nevel of een mistbank gevormd worden. De minima liggen tussen 0 graden in de Ardennen en 7 graden aan zee.

Zondag start op de meeste plaatsen zonnig, hoewel er lokaal kans is op wat nevel of enkele mistbanken, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Ook in de namiddag blijft het zonnig en vrijwel helder. Het kwik klimt naar 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden elders.

Ook maandag begint de dag zonnig in het oosten, terwijl er in het westen al vrij veel hoge wolkenvelden aanwezig zijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe en krijgen we hooguit wat gedruppel wanneer een verzwakte storing over ons land trekt. In de loop van de namiddag krijgen we, achter deze wolkenband, brede opklaringen vanaf de kuststreek. De maxima blijven ongewijzigd en liggen tussen 14 en 17 of 18 graden.

Dinsdag start met lage bewolking, die hardnekkig kan zijn. Daarna zijn er zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. De wind wordt zwak en veranderlijk.