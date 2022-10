Wetenschappers bereiken hoogste boom van Amazonegebied

Na drie jaar plannen, vijf expedities en een trektocht van twee weken door de jungle heeft een team wetenschappers de grootste boom bereikt die ooit in het Amazonewoud is ontdekt, een imposant exemplaar ter grootte van een gebouw van 25 verdiepingen.

De reusachtige boom, waarvan de top uitsteekt boven het bladerdak in het natuurreservaat van de rivier de Iratapuru in het noorden van Brazilië, is een dinizia excelsa van 88,5 meter hoog en 9,9 meter in diameter.

Onderzoekers zagen de boom voor het eerst op satellietbeelden in 2019 en een team van onderzoekers, ecologen en lokale gidsen probeerden die datzelfde jaar nog te bereiken. Maar na een tiendaagse tocht over moeilijk terrein, uitgeput, met weinig voorraden en een ziek teamlid, moesten ze terugkeren.

Foto: afp

Drie andere expedities naar het afgelegen gebied van de Jari-vallei op de grens tussen de staten Amapá en Pará leverden nog meer reuzenbomen op, waaronder de grootste paranootboom die ooit in het Amazonegebied is opgetekend, een exemplaar van 66 meter hoog.

Maar de enorme dinizia excelsa bleef onbereikbaar tot de expeditie van 12 tot 25 september, waarbij de onderzoekers 250 km per boot en meer dan 20 km te voet door de bergachtige jungle reisden om de boom te bereiken.

De groep nam stalen die zullen worden geanalyseerd om onder meer te weten te komen hoe oud de boom is - minstens 400 tot 600 jaar oud, volgens bosbouwkundig ingenieur Diego Armando Silva van de Federale Universiteit van Amapá - en hoeveel koolstof hij opslaat.