Wat eten we volgende week? Een omelet als een chai latte en ander lekkers dat de nestwarmte opdrijft

De pompoenen op een rij, de kaneelreserve aangevuld, de noten geroosterd: hoe lager de thermostaat voor de verwarming moet, hoe harder ik me lijk te verheugen over al die andere manieren om de nestwarmte op te voeren. Zeven recepten om het vuur erin te houden.

MAANDAG

Omelet met chai latte-vibes

Rukmini Iyer is de vrouw achter de populaire bakplaatkookboeken: eindeloos veel combinaties kun je samen in de oven steken, leerde ze ons, en als je ze weer uit die oven haalt, zijn ze een maaltijd. Met India Express, haar nieuwste kookboek, verlegt ze haar aandacht van de bakplaat naar de keuken van haar moeder: die kookte volgens de Indiase traditie van de familie, maar specialiseerde zich wel in recepten die te combineren waren met een voltijdse job. Met aardappelen, eieren en specerijen maakt Iyer een ‘masala-frittata’, een Indiase versie van de Spaanse tortilla.

DINSDAG

Knaloranje hemel

De zoete groenten en warme specerijen zijn nu aan zet, en de kunst is dan om toch ook wat frisheid in zo’n herfstfeestje binnen te krijgen. Met Griekse yoghurt lukt het altijd: breng hem op smaak met wat peper en zout, en je hebt een gedroomd sausje bij bietjes, pompoengerechten of wortelsoep. Als je de yoghurt laat uitlekken tot een wat stevigere puree, krijg je hangop of labneh: yoghurt, maar dan net iets meer geconcentreerd, voor een net iets prominentere rol in je eten. Heerlijk bij zoete aardappel, bijvoorbeeld.

WOENSDAG

Deken van puree

In een zorgelozere herfst zou ik dit uitstellen tot de winter, maar kom, we kunnen het nu al hebben: een eerste ovenschotel met aardappelpuree. Ook daarop kun je maar beter een beetje variëren, want het enthousiasme moet nog meegaan tot in maart. Dit recept gebruikt mierikswortel voor een vurige toets, maar je kunt ook spelen met een specerijenmix bij het gehakt, of noten en kruiden mengen door het paneermeel.

DONDERDAG

Soep als een bergdorp in Spanje

Er zit flink wat herfst in deze maaltijdsoep, maar ook een vleug Spanje, denk ik graag. Beeld je een bergdorpje in dat naar klamme rotsblokken en houtvuur ruikt en waar de oogst uit de moestuinen nu bijna helemaal binnen is, klaar om in de komende maanden steeds stevigere soepen op te leveren.

VRIJDAG

Hot Club de France

Cider uit zonovergoten boomgaarden, forse calvados, vurig gemberbier: dit drankje haalt zijn karakter uit een weelde aan warmte, maar je serveert het op ijs en op oude jazz die de hele kamer mag vullen. Blosjes gegarandeerd.

ZATERDAG

Beproefde comfortfood

Dit recept kregen we van Britt Helbig toen we onze lezers in de eerste coronaherfst vroegen naar het comfortfood waar ze het meest van opleefden. ‘Ik heb me laten inspireren door de oosterse brik- of pastillagerechten en er een vegetarische, seizoensgebonden variant van gemaakt’, schreef ze bij haar inzending. ‘Vanbuiten krokant, binnenin een warme, aardse smaak met een onweerstaanbaar smeuïg ei. Combineer dit met een frisse sla met een goede scheut azijn en olijfolie.’

ZONDAG

Jeroen Meus brengt ontbijt …

…en het zijn luchtige haverpannenkoekjes met fruitsiroop. Slim: hij werkt ze af met stukjes druif, om al die herfstigheid toch weer wat op te frissen.

Klein recept, groot effect: meng twee kopjes geschaafde amandelen met twee eetlepels olijfolie, rooster ze in de oven goudbruin, laat ze half afkoelen en meng er rijkelijk za’atar door (minstens enkele eetlepels), en extra zout. Bewaar het resultaat, nadat het helemaal is afgekoeld, in een goed sluitende pot en strooi het over hummus, soep, salade en pasta voor extra crunch, aroma en zonnigheid.