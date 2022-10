Cottage pie is een klassieker uit de Britse keuken, een gehaktschotel uit de oven, toegedekt met een zacht dekentje aardappelpuree. Door er de laatste verse tomaten en courgettes van het jaar in weg te werken stop je een restje zomer in dit veeleer winterse gerecht. Wanneer het kouder wordt, kun je voor tomaten uit blik en voor groene of witte kool in plaats van courgette gaan.

Ingrediënten (voor 4 personen)

400 g lamsgehakt (gemengd of vegetarisch gehakt kunnen ook)

1 ui

1 stengel selder

1 teentje knoflook

1 courgette

3 tomaten

75 ml witte wijn

2 kl worcestersaus

1 klontje boter

Enkele takjes (verse) tijm

3 blaadjes (verse) laurier

Zwarte peper van de molen & zout

Voor de puree:

1 kg aardappelen

2 el geraspte mierikswortel (vers of uit een potje)

50 g boter

50 ml melk

Paneermeel of panko

Zout & nootmuskaat

Bereiding:

1. Kook de aardappelen voor de puree gaar in water met een snuf zout in.

2. Kruid het gehakt met peper en zout. Laat een grote pan of kookpot met stevige bodem warm worden op een middelhoog vuur. Smelt het klontje boter en bak hierin het vlees in ongeveer 10 minuten goudbruin, roer af en toe om. Plet het gehakt na 5 minuten met een vork, zodat het uit elkaar valt.

3. Snipper ondertussen de ui, selder en knoflook fijn. Doe samen met de tijm en laurier bij het gehakt.

Kruid met een snuf peper en zout en stoof zacht in ongeveer 10 minuten. Roer af en toe om.

4. Snijd de courgette (al dan niet met een mandoline) in fijne schijfjes van ongeveer 3 mm dik en de tomaten in grote stukken. Blus het vlees met een scheutje witte wijn en roer hiermee de aanbaksels los (=smaak!). Doe er de courgette, tomaten en worcestersaus bij. Kruid met peper en zout en stoof zonder deksel op de pot halfzacht in ongeveer 10 minuten (de courgette gaart straks nog verder in de oven).

5. Verwarm de oven voor tot 175 °C.

6. Maak de puree. Giet de aardappelen af en prak fijn met een pureestamper. Meng er de boter, melk en mierikswortel onder. Breng op smaak met zout en nootmuskaat.

7. Doe de groenten en het gehakt samen met de saus op de bodem van de kookpot of pan in een ovenschaal. Dek toe met de aardappelpuree en bestrooi met paneermeel of panko. Zet ongeveer 30 minuten in de oven, tot de puree een goudbruin korstje heeft.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven