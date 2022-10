Een deugddoend doordeweeks recept waarvoor de oven bijna alles doet – neem er intussen een boekje bij, of je huiswerk. Staat op tafel mooi met olijven, fetakaas en knapperig brood, of met een salade van koelkastrestjes.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

1 kg Griekse yoghurt

1 teentje knoflook

4 grote zoete aardappelen

Voor de afwerking: gesnipperde bieslook, chilivlokken, sesamzaadjes

BEREIDING

1. Plet of pers de knoflook en meng die door de yoghurt. Maak er labneh van door de yoghurt te laten uitlekken in een kaasdoek die je in een puntzeef drapeert, of in een paar grote koffiefilters. (Laat hem uitlekken tot de rest van het recept is afgewerkt)

2. Verwarm de oven voor tot 200 °C.

3. Schrob de zoete aardappelen schoon, schillen hoeft niet. Prik er met een vork aan de bovenkant enkele gaatjes in. Pof de aardappelen in 60 à 90 minuten gaar in de oven. Prik met een mesje of vork in de aardappelen om te testen of ze zacht zijn.

4. Snijd de aardappelen doormidden en schep er een flinke dot labneh op. Werk af met bieslook, chilivlokken en sesamzaadjes.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Karmen Ayvazyan