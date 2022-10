Kruidige frittata

‘Een perfect brunchgerecht boordevol gebakken, gekruide uien, dunne plakjes aardappel en verse koriander – je kunt dit zien als een Indiase versie van de Spaanse tortilla’, schrijft Rukmini Iyer over deze ‘masalafrittata’ in haar nieuwste boek India Express. Ook voor het avondeten lijkt dit een redelijk perfect idee, als je er een salade en naan-broodjes bij serveert. Restjes zijn de volgende dag heerlijk bij de boterham.

Voor 4 personen:

Basis:

450 g aardappels, in vrij dunne plakjes (geschild of niet)

3 grote uien, in vrij dunne ringen

5 cm verse gember, fijn geraspt

1-2 rode chilipepers, in dunne ringen

15 g verse koriander, blaadjes en steeltjes fijngesneden

8 biologische eieren (M), licht losgeklopt

Griekse yoghurt, ringetjes chilipeper en verse koriander, voor erbij

Voorraadkast:

2 el neutrale of olijfolie

2 tl komijnzaad

1 tl gemalen koriander

½ tl kurkuma

2 tl zeezoutvlokken

versgemalen zwarte peper

Ook nodig: een ovenbestendige koekenpan van 25 cm, een braadslede van 25 cm of een ronde bakvorm

Bereiding:

1. Breng een grote pan water aan de kook, kook de aardappels 7 minuten en laat ze goed uitlekken.

2. Verhit intussen de olie in een grote koekenpan met zware bodem (liefst ovenbestendig) en roerbak het komijnzaad 30 seconden, tot het geurt. Voeg de uienringen toe, draai het vuur matig-laag en bak ze 15 minuten. Roer af toe, tot ze zacht zijn en bruine randjes krijgen. Draai het vuur laag als ze te donker worden.

3. Voeg na 10 minuten de geraspte gember, gemalen koriander, kurkuma, chilipeper, verse koriander en het zeezout toe. Roerbak 1 minuut, draai het vuur uit en schep de gare aardappel er voorzichtig door, tot de plakjes met het uimengsel zijn bedekt.

4. Verwarm de oven voor tot 150 °C hetelucht of 170 °C elektrisch. Is je koekenpan ovenbestendig, druk dan de aardappels aan en schenk de losgeklopte eieren erover. Laat anders het aardappelmengsel in een met bakpapier beklede bakvorm glijden, druk het aan en schenk de eieren erover. Bestrooi met versgemalen zwarte peper en bak 25-30 minuten in de oven, tot het ei net gestold is en de frittata in het midden niet vloeibaar meer is als je er met een mes in prikt.

5. Laat de frittata 15 minuten afkoelen en dien op. Verdeel de yoghurt erover en bestrooi met de ringetjes chilipeper en verse koriander.