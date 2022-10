Comfortfood is niet alleen kinderkost die lekker warm binnen glijdt als je met een krop in de keel zit. Het kan ook een recept zijn dat de avonturier in je wakker maakt, dat je meesleept in een verlossende flow, of dat je de gelegenheid geeft om weer anderen een hart onder te riem te steken. Dat leerden we toen we in de eerste coronaherfst de lezers van De Standaard uitnodigden om hun troostrecepten te delen op onze website. Het recept hieronder was een inzending van Britt Helbig.