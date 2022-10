Wij kozen voor calvados om de cider en het pittige gemberbier gezelschap te houden, omdat deze eau de vie van gedestilleerde appelcider gemaakt is. Maar gin, cognac of whisky kunnen ook. Wie van een zuurtje houdt, kan er ook nog een kneep vers citroensap aan toevoegen.

Ingrediënten (voor 1 cocktail)

125 ml droge cider

125 ml gemberbier

40 ml calvados

IJs (blokjes of gechrusht)

Voor de afwerking: appelschijfje & nootmuskaat

Bereiding

Giet de drank in een hoog glas zodat het voor ongeveer 3/4 gevuld is en roer voorzichtig om. Vul op met ijs. Werk af met een schijfje appel en rasp er eventueel wat nootmuskaat over als je daarvan houdt.