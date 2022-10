Een minestrone-achtige soep die door de prominent aanwezige paprika’s toch een heel eigen karakter krijgt. Je kunt ze bovenop de soep leggen (oogt chic!) of in reepjes uit elkaar trekken en erdoor mengen.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

8 rode puntpaprika’s

1 grote ui

2 teentjes knoflook

3 stengels selder

1 venkel

1 spitskool

1 el tomatenpuree

1,5 l groente- of kippenbouillon

250 g gekookte zwarte, groene of bruine linzen (of een blik van 400 g)

1 blik (kers)tomaten van 400 g

1 kl venkelzaad - 3 laurierblaadjes - 1 kl gedroogde oregano - 1 snuf gerookt paprikapoeder

Olijfolie

Zwarte peper van de molen - zout

Voor de afwerking: geraspte parmezaan

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 200°C. Leg de paprika’s op een met bakpapier beklede bakplaat en rooster 25 minuten in de oven tot ze hier en daar zwartgeblakerd zijn. Laat even afkoelen en verwijder het velletje.

2. Verwarm op een laag vuur een scheut olijfolie in een grote kookpot met stevige bodem. Snijd de ui overlangs doormidden en daarna in halve ringen. Plet de knoflook met de zijkant van een hakmes en snijd verder fijn. Stoof met een snuf zout en peper in ongeveer 10 minuten zacht. Roer af en toe om.

3. Snijd ondertussen de selder in stukjes van ongeveer 1 centimeter. Snijd de venkel doormidden en daarna in fijne halve schijfjes. Doe bij gestoofde ui, samen met het gevijzelde venkelzaad, de laurier, oregano en het gerookt paprikapoeder. Stoof nog een 5-tal minuten mee, terwijl je af en toe omroert.

4. Snijd de spitskool doormidden en verdeel elk stuk in vier parten door de helften in twee de snijden en daarna nogmaals in twee. Bedoeling is dat de onderste harde kern elk partje bij elkaar houdt. Hier en daar zullen er enkele blaadjes afvallen, dat is niet erg.

5. Meng de tomatenpuree onder de gestoofde groenten en bak enkele minuten mee, tot de puree donkerrood kleurt en aan de bodem van de pot begint te kleven. Roer er de spitskool onder en laat nog enkele minuten meestoven. Doe de bouillon en tomaten erbij. Kruid met peper en zout en breng aan de kook. Laat met het deksel op de pot een 20-tal minuten pruttelen, tot de groenten gaar zijn. Voeg de linzen toe.

6. Schep uit in diepe borden, leg er een geroosterde paprika bovenop en werk af met geraspte parmezaan.

TIP: Dit is het soort soep waar je zo goed als alle groenten in kwijt kunt. Heb je geen venkel of spitskool, gebruik dan wat er wel in je koelkast ligt zoals: bloemkool, prei, wortelen, knolselder, witte kool, …