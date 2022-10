Felice is ongelukkig. Na de nederlaag tegen West Ham probeerde de Anderlecht-trainer strijdbaar en optimistisch te klinken. Maar tussen de regels door liet hij even in zijn ziel kijken. Felice Mazzu zei dat zijn spelers en zijn staf moesten onthouden wat ze tegen West Ham hadden laten zien ‘om uit de sombere tunnel te geraken’. De emotionele Henegouwer gebruikte (onbedoeld) beeldspraak om zijn huidige situatie te schetsen.