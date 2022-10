Tienkoppig STVV kan amper weerwerk bieden tegen Antwerp

Antwerp heeft na de eerste seizoensnederlaag van vorig weekend opnieuw aangeknoopt met een zege. STVV ging voor de bijl na een wereldassist van Rode Duivel Toby Alderweireld. Pieter Gerkens pakte het cadeau gretig uit en maakte zijn eerste van het seizoen. Invaller Christopher Scott maakte in de extra tijd het feest compleet: 2-0.

Toby Alderweireld heeft tegen STVV nog eens uitgepakt met zijn handelsmerk. De troepen van coach Bernd Hollerbach vergaten druk te zetten op de centrale verdediger toen die aan de bal was, waardoor hij alle tijd van de wereld kreeg om de perfecte lange bal te versturen. De lopende Pieter Gerkens had dat als enige in de smiezen en nam het leer na zijn goede loopactie ook nog eens perfect aan. De middenvelder is dit seizoen een vaste waarde onder Mark van Bommel en werkte alleen voor doelman Schmidt koelbloedig af. Zijn eerste van het seizoen. En Antwerp op z’n efficiëntst, want het was pas de eerste kans voor de Great Old.

STVV met 10

Daarna liet Antwerp STVV wat komen, wat ei zo na de gelijkmaker inluidde. Leistner zette een snedige loopactie in bij een corner en kreeg een grote kopkans. Butez pakte echter uit met een save. STVV bleef op zoek naar de gelijkmaker, maar bij Antwerp verdedigden ze goed. Hashioka zette dan wel Vines in de wind op de flank, maar zijn voorzet werd onderschept door een alerte Alderweireld. Broodnodig, want Okazaki lag op de loer. Alderweireld vocht tijdens zijn verleden bij Tottenham al verscheidene duels uit met Okazaki toen die nog bij Leicester voetbalde en wist dus dat hij de Japanner in de gaten moest houden.

STVV raakte er maar moeilijk door en iets voor rust was de wedstrijd ook echt beslecht in het voordeel van Antwerp. STVV-middenvelder Robert Bauer kreeg een vermijdbare rode kaart onder de neus geschoven na een duel met Vincent Janssen rond de middencirkel. De scheidsrechter gaf eerst nog geel, maar de VAR riep hem naar het scherm waarna hij alsnog rood gaf. Op de herhalingen was te zien hoe Bauer de spits van Antwerp een slag in het gezicht gaf.

Scott maakt het af

Met tien man kreeg Sint-Truiden het een pak moeilijker. Bovendien hadden de Limburgers hun lesje nog niet geleerd na het openingsdoelpunt, want opnieuw kon Alderweireld een knappe lange bal versturen op Muja. De Kosovaarse winger kreeg zijn eerste basisplaats van het seizoen, na het uitvallen van Miyoshi. Hij kon het leer echter niet goed controleren en was ook in eerdere acties al ietwat ongelukkig. Ekkelenkamp daarentegen werkte wel een puike partij af. De aanvallende middenvelder verrichtte veel loopwerk en bekroonde zijn wedstrijd ei zo na met de 2-0. Na een korte corner kreeg de Nederlander veel ruimte van STVV en dus besloot hij te schieten. Zijn schot strandde op de lat. Antwerp bleef doorduwen voor de dubbele voorsprong. In het absolute slot maakte Scott er in de rebound na een fraai schot van Frey alsnog 2-0 van. Enig minpuntje: Yusuf moest nog met de draagberrie van het veld.

STVV had sinds januari geen uitmatch meer verloren, maar door het klasseverschil tussen Antwerp en Sint-Truiden kwam daar vrijdag verandering in. Antwerp bewees dat de nederlaag vorig weekend gewoon een accident de parcours was na de 27 op 27, meer niet. De Great Old is dankzij de zege ook na dit weekend zeker van de leidersplaats in de Jupiler Pro League.