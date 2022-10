Schooldistrict Uvalde schorst volledige politiekorps

Omwille van ‘nieuwe ontwikkelingen’ heeft het schooldistrict van Uvalde, Texas zijn volledige politiekorps geschorst. Het kleine korps werd fel bekritiseerd na hun optreden bij een schoolschietpartij, waarbij 19 kinderen om het leven kwamen.

Het schooldistrict in Uvalde, Texas heeft vrijdag zijn volledige politiekorps geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar het politieoptreden bij de schoolschietpartij in mei. Daar kwamen toen 19 leerlingen en twee leraren om het leven. Het korps bestaat uit vijf agenten en een bewaker.

Volgens het district is de beslissing genomen nadat ‘recente ontwikkelingen extra problemen met het functioneren van de afdeling aan het licht hadden gebracht.’ Twee personen, een luitenant en het hoofd van studentendiensten, werden daardoor ook met administratief verlof gestuurd. Momenteel is er nog niet bekend over welke problemen het precies gaat.

Het kleine korps van het schooldistrict werd na de schietpartij in de lagere school Robb fel bekritiseerd omwille van hun trage optreden. Een versterkte politiemacht stond meer dan een uur aan de ingang van de school, terwijl de schutter zichzelf in de school had gebarricadeerd en er een bloedbad aanrichtte.

Eerder werd Pete Arredondo, die het politiekorps van het schooldistrict leidde, al de laan uitgestuurd. Een onderzoek had aangetoond dat er sprake was van ‘slecht leiderschap’ en een ‘systematisch falen’. De ouders van de kinderen die de schietpartij overleefden hebben vorige week het schooldistrict, voormalige ambtenaren en de wapenfabrikant aangeklaagd.