Volgende Eurovisiesongfestival vindt plaats in Liverpool

Het Eurovisiesongfestival zal in 2023 plaatsvinden in Liverpool. Dat heeft de organisatie achter de Europese liedjeswedstrijd bekendgemaakt. Door de oorlog in Oekraïne strijkt het evenement neer in het Verenigd Koninkrijk.

Dit jaar won de Oekraïense band Kalush Orchestra overtuigend het Eurovisiesongfestival met ‘Stefania’. In normale omstandigheden zou het evenement dan plaatsvinden in Oekraïne, maar door de oorlog is dat onmogelijk. De keuze viel daardoor op het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar tweede eindigde met ‘Space man’ van Sam Ryder. Nu is beslist dat de stad Liverpool de verschillende landen zal ontvangen.

Samen met Glasgow bleef de Noord-Engelse stad als laatste over van de shortlist. Presentator Graham Norton maakte de beslissing bekend live op BBC, terwijl delegaties van beide steden in spanning toekeken.

Het Eurovisiesongfestival werd al acht keer georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, maar nooit eerder in Liverpool. Als thuisstad van The Beatles kent de stad wel een lange traditie in de popmuziek. De liedjeswedstrijd zal allicht plaatsvinden in de M&S Bank Arena, waar plaats is voor 11.000 toeschouwers.

De Oekraïense president Zelenski droomde er ooit van om het Songfestival te laten doorgaan in Marioepol, een stad die nagenoeg van de kaart geveegd is door Rusland. In juli stemde hij ermee in om de Europese show buiten zijn land te laten plaatsvinden.