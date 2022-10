Truth Social van Trump en andere ‘alternatieve’ sociale media bereiken een beperkt maar trouw publiek

Zo’n 6 procent van de Amerikaanse bevolking haalt geregeld nieuws van ‘alternatieve’, vaak conservatief getinte sociale media zoals Parler, Gettr of Gab. Opvallend: Truth Social, de app van Donald Trump, is niet de belangrijkste.

Wie haalt zijn informatie van de kleine, ‘alternatieve’ sociale media in de Verenigde Staten? Het Pew Research Center ondervroeg 10.000 mensen over hun kennis en gebruik van zeven van die apps. Het onderzoek gebeurde drie maanden na de lancering van Truth Social, de app met Donald Trump als uithangbord. Slechts 27% van de ondervraagde Amerikanen had al van Truth ­Social gehoord. De bekendste van de alternatieve sociale media in de studie was Parler: 38% had er al van gehoord. Telegram – een app die wereldwijd een veel breder publiek heeft, maar ook een thuis biedt aan heel wat conservatieve groepen – was ook bij 27% bekend. De videosite Rumble.com deed bij 20% een belletje rinkelen. Van Gab, Gett of Bitchute had maar zo’n 10% of minder gehoord.

Geen enkele van de zeven bestudeerde apps bereikt meer dan 2% van de Amerikanen met nieuwsverhalen. Het zijn vooral aanhangers van de Republikeinse partij (66%). De kleine groep voelt zich wel goed in die apps: twee derde zegt dat ze er een gemeenschap vinden die hun opinies deelt. En ze zijn betrokken: een derde heeft al deelgenomen aan evenementen of acties die er werden geadverteerd, en een even grote groep heeft al geld bijgedragen.

Parler maakte naam na de verkiezingsnederlaag van Trump. Op Parler circuleerden toen oproepen tot geweld in de aanloop naar de bestorming van het Capitool. Tijdens die raid werden op Parler heel wat selfies gepost door gebruikers die eraan deelnamen. De app werd vervolgens uit de app-stores van Apple en Google gebannen, vanwege een gebrek aan moderatie. Na beloftes om strenger op te treden tegen oproepen tot haat en geweld is Parler er opnieuw beschikbaar.

Volgens Pew positioneren de meeste van die alternatieve sociale apps zich als verdedigers van de vrije meningsuiting en als plaatsen waar je – anders dan op de meer gevestigde sociale media – alles mag zeggen. Tegelijk wordt er wel degelijk actief ingegrepen door posts te verwijderen en ­accounts te blokkeren.