Waalse regering schiet NewB niet te hulp

De Waalse regering heeft beslist om niet deel te nemen aan de kapitaalverhoging van NewB. Dat meldt de coöperatieve bank vrijdag, na de toelichting van het Waalse begrotingsakkoord.

De hoop om de vereiste 40 miljoen euro kapitaal op te halen die nodig is om de bankvergunning te behouden, is definitief van de baan door de beslissing van de Waalse regering. NewB communiceerde woensdag al dat ze de kapitaalverhoging die de toezichthouder vroeg, niet rond gekregen had. De deadline was eind september verstreken.

De gesprekken met de Nationale Bank zullen volgens NewB daarom nog handelen over welke mogelijkheden overblijven. Die scenario’s worden dan voorgelegd aan de coöperanten. De coöperanten zullen beslissen over de toekomst van de coöperatie, klinkt het in een tweede persbericht.

‘Concreet betekent dit dat de toekomst van NewB in handen ligt van de 116.000 leden, 353 organisaties en de institutionele investeerders die coöperant zijn.’ Er volgt nog een uitnodiging voor een buitengewone algemene vergadering. Dan kunnen ze zich uitspreken over de mogelijke opties. Voor de klanten verandert er voorlopig niets, de bank blijft volledig operationeel, zo herhaalt NewB nog.

De voorbije dagen was er nog wat politieke onduidelijkheid over steun vanuit de paarsgroene Waalse regering van PS, MR en Ecolo. Maar de liberale coalitiepartner MR verklaarde reeds voor de deadline via begrotingsminister Adrien Dolimont dat Wallonië momenteel andere prioriteiten heeft. Ook in de Brusselse regering werd steun geopperd.