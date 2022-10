De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie buigen zich vrijdag op een bijeenkomst in Praag over de energiecrisis en oorlog in Oekraïne. Een voor een verschenen de politici aan de poorten van de Praagse burcht, waar een groep activisten hen verwelkomde met pro-Europese kreten. De Hongaarse premier Orban kon daarentegen rekenen op heel andere geluiden.