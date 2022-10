Nettarieven stijgen, minister Demir ontevreden

Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar ongeveer 37 euro meer aan nettarieven voor elektriciteit en gas dan in 2022.

De voorbije vijf jaar daalden de distributienettarieven telkens, maar door de hoge inflatie was dat niet langer houdbaar. De prijsstijgingen leiden tot hogere kosten voor de aanleg en het onderhoud van het net, zegt energieregulator Vreg. Ook de kosten voor het opkopen van steuncertificaten via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, zijn hoger dan het jaar voordien. De energieregulator staat daarom toe dat netbeheerder Fluvius zijn inkomsten volgend jaar optrekt, met 2 procent voor het elektriciteitsnet en met liefst 11 procent voor het aardgasnet.

Voor een gezin met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh betekent de verhoging van de nettarieven 15 euro meer netkosten per jaar. Een gezin met een aardgasverbruik van 17.000 kWh betaalt 22 euro meer dan in 2022.

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) reageert ontstemd. ‘Ik betreur dat de inspanningen om de Vlaamse beleidscomponent in de factuur te doen dalen, teniet worden gedaan door de gestegen kosten’, zegt ze. ‘Vlaanderen doet dit jaar een enorme extra financiële inspanning opdat haar aandeel in de factuur niet stijgt en zelfs lichtjes daalt. Ik verwacht dat van alle bestuursniveaus, ook van de lokale besturen via Fluvius.’

Netbeheerder Fluvius reageert dat hij al een grote inspanning doet. De steden en gemeenten hebben als aandeelhouders van Fluvius beslist om een bedrag van 119 miljoen aan financiële reserves aan te spreken om de stijging van de nettarieven zo klein mogelijk te houden. 72 miljoen daarvan bestaat uit voorschotten die worden teruggegeven. Zonder die inspanning zouden de tarieven met 100 euro zijn gestegen, in plaats van met 37 euro.

Voor Demir is dat onvoldoende. Ze heeft Fluvius-voorzitter Wim Dries gevraagd ‘alle mogelijke pistes’ te onderzoeken om de stijging van de tarieven te voorkomen. De raad van bestuur van Fluvius, met daarin ook eerste ondervoorzitter Koen Kennis (N-VA), buigt zich op 12 oktober over de vraag.