Voor de Griekse kust zijn minstens 23 mensen om het leven gekomen bij twee ongevallen met bootjes die migranten aan boord hadden. Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe balans van de Griekse kustwacht.

De twee ongevallen vonden in de nacht van woensdag op donderdag plaats. In de buurt van het eiland Kythira was een zeilboot met 95 mensen aan boord vastgelopen. Tachtig migranten werden van de verdrinkingsdood gered, maar zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen.

Enkele uren eerder was voor de kust van het eiland Lesbos een rubberboot met meer dan veertig migranten aan boord gezonken. Minstens achttien mensen, vooral vrouwen, zijn overleden. Er konden 28 mensen gered worden.

Volgens de Griekse openbare omroep ERT had de rubberboot Somaliërs aan boord. Slechts tien inzittenden droegen een reddingsvest.

Er zijn in totaal nog minstens veertien mensen vermist. De zoek- en reddingswerken worden vrijdag voortgezet.