Verkoop houten banken uit Brussel Noord stilgelegd

RotorDC, het bedrijf die de houten banken in het Brusselse Noordstation weghaalde en te koop plaatste, legt die verkoop even stil. Ze wachten het publieke debat af en zeggen dat het nog niet te laat is om de banken terug te brengen.

RotorDC stond in voor de ophaling en verkoop van de banken. ‘Onze opinie is bij zulke opdrachten normaal irrelevant’, meent het bedrijf. ‘Maar wij steunen de oproep om de banken terug te brengen naar Brussel Noord.’ De demontage kwam er op vraag van de NMBS, maken ze duidelijk.

‘We willen verduidelijken dat 40 procent van de houten banken nog steeds in het Noordstation staan. 30 procent staan in onze opslagplaats. De overige banken zijn reeds opgehaald of geleverd.’

Het bedrijf wil een geste doen voor de 30 procent banken die in hun opslagplaats staan. ‘Zonder extra kosten’, zo leest het statement. De vertrokken banken ‘zijn moeilijk terug te halen’, menen ze. Het bedrijf wil wel onderhandelen met de kopers om de banken terug te brengen ‘voor een zekere compensatie’. RotorDC heeft voor de NMBS berekend hoeveel dat zou kosten. Dat bedrag werd reeds doorgegeven.