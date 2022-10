Nobelprijs voor de Vrede gaat naar tegenstanders van Poetin

Het Nobelprijscomité heeft de vredesprijs aan drie organisaties toegekend die de mensenrechtenschendingen van het Russische regime aankaarten. De laureaten bevinden zich in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin is vandaag zeventig jaar geworden. Exact zestien jaar geleden kreeg hij de moord op de Russische kritische journaliste, Anna Politkovskaja, als verjaardagscadeau. Nu geeft het Nobelprijscomité voor de Vrede zijn prijs aan drie activisten en organisaties die al jarenlang vechten voor de vrijwaring van de mensenrechten die in Poetins regime niet meer tellen.

In Rusland gaat de prijs naar Memorial, een organisatie die de terreurdaden van Jozef Stalin documenteerde en de nabestaanden van het terreurregime hielp in hun zoektocht naar de waarheid. De ngo staat sinds 2015 op de lijst van ‘Buitenlandse agenten’, waarmee de Russische overheid organisaties viseert die kritiek hebben op Rusland. In december vorig jaar werd bekend dat Memorial zijn deuren moest sluiten, maar enkele medewerkers van Memorial gaan toch verder met hun werkzaamheden.

In Wit-Rusland krijgt de advocaat Ales Bialiatski de prijs. Hij stichtte in 1996 de organisatie Viasna (wat ‘lente’ betekent) om de systematische mensenrechtenschendingen van het regime van Alexandr Loekasjenko aan te kaarten. Hij is al jarenlang actief. Viasna kreeg internationale aandacht toen het als een van de weinigen geregeld een update gaf over de arrestaties van betogers, die op straat kwamen na de vervalste verkiezingen in de zomer van 2020. De Wit-Russische president kan alleen maar aan de macht blijven dankzij de steun van Rusland. Bialiatski zit sinds juli 2021 in de cel. Hij wordt beschuldigd van financiële fraude en riskeert 7 tot 12 jaar gevangenisstraf.

Niet tégen Poetin

Het Oekraïense Center for Civil Liberties is de derde gegadigde. Sinds de Russische inval in Oekraïne focust het centrum zich op het onderzoek naar oorlogsmisdaden die de Russische soldaten hebben begaan. Tevoren was zijn aandacht vooral gericht op de Krim, dat door de Russen in 2014 illegaal is geannexeerd, en de regio Donbas, waar separatisten met de steun van het Kremlin de autonomie uitriepen, om de mensenrechtenschendingen daar te monitoren en aan te klagen.

Ales Bialiatski. Foto: epa-efe

Dat de Nobelvredesprijs wordt uitgereikt aan die drie organisaties, is een aanklacht tegen de wijze waarop het Russische regime zich in eigen land en in de buurlanden gedraagt. Het hoofd van het Nobelprijscomité Berit Reiss-Andersen, zei in haar speech wel dat de prijs niet tégen Poetin is gericht, maar dat de Russische president zelf de aandacht heeft gevestigd op de wijze waarop in de regio de activisten van de civiele samenleving en de verdedigers van de mensenrechten worden onderdrukt.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede naar Novaja Gazeta, een Russische krant die bijzonder kritisch over het regime berichtte en nu verboden is. Het is de tweede keer op rij dat het Comité de tegenstanders van het Kremlin-regime beloont.