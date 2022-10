Podcast | Coronagolf acht: zijn we straks weer toe aan mondmaskers?

Een nieuw seizoen, een nieuwe coronagolf. We geraken er intussen stilaan aan gewend. Want als er één iets zeker is, dan is het dat die er komt. En er komen ook weer heel wat nieuwe varianten op ons af.





Hoe ernstig wordt golf nummer acht? Wat haalt een nieuwe boosterprik nog uit? En komen er opnieuw mondmaskers en andere coronamaatregelen?

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dries De Smet| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Sophie Faict | Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.